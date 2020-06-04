Наверх

Германия на оживление своей экономики выделит 146 млрд долларов

Германия на оживление своей экономики выделит 146 млрд долларов

Правительство Германии одобрило финансовый пакет по оживлению экономики страны. 

Как передает Report со ссылкой на Forbes, согласно прогнозам, ВВП страны в этом году просядет на 6%. 

"В этом году ожидается наихудшая рецессия со времен Второй мировой войны. Чтобы как-то спасти экономику, власти одобрили второй пакет фискальной помощи с марта. Стоимость последнего составляет 146 миллиардов долларов США. Так, НДС с начала июля снизят с 19% до 16%. Цель – увеличить покупательскую способность. Кроме того, на поддержку малого и среднего бизнеса ФРГ выделят 28 миллиардов долларов США. А семьи получат единовременную выплату в размере 336 долларов на каждого ребенка", - пишет Forbes. 

По словам канцлера Германии Ангела Меркеля, финансовый пакет рассчитан на 2020-2021 годы: "Большая часть средств покрывается правительством. "В частности, мы решили снизить ставку НДС на полгода. Надеемся, в дальнейшем нам удастся оживить экономику". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!