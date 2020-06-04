Германия на оживление своей экономики выделит 146 млрд долларов

Правительство Германии одобрило финансовый пакет по оживлению экономики страны.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, согласно прогнозам, ВВП страны в этом году просядет на 6%.

"В этом году ожидается наихудшая рецессия со времен Второй мировой войны. Чтобы как-то спасти экономику, власти одобрили второй пакет фискальной помощи с марта. Стоимость последнего составляет 146 миллиардов долларов США. Так, НДС с начала июля снизят с 19% до 16%. Цель – увеличить покупательскую способность. Кроме того, на поддержку малого и среднего бизнеса ФРГ выделят 28 миллиардов долларов США. А семьи получат единовременную выплату в размере 336 долларов на каждого ребенка", - пишет Forbes.

По словам канцлера Германии Ангела Меркеля, финансовый пакет рассчитан на 2020-2021 годы: "Большая часть средств покрывается правительством. "В частности, мы решили снизить ставку НДС на полгода. Надеемся, в дальнейшем нам удастся оживить экономику".