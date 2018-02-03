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    Fitch повысил прогноз по кредитному рейтингу Азербайджана

    Рейтинг сохранился стабильным на уровне BB +

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной и национальной валюте Азербайджана с "негативного" до "стабильного".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Fitch, рейтинг подтвержден на уровне "BB +".

    Агентство обосновало повышение прогноза рейтинга достижением макроэкономической стабильности после двухлетнего периода турбулентности в 2016 году, постепенным восстановлением нефтяных цен и стабилизацией курса маната. Стабилизация курса позволила снизить инфляционное давление, начиная с апреля 2017 года.

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