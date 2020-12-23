Fitch подтвердило рейтинги Ипотечного фонда Азербайджана

Долгосрочные рейтинги в иностранной и местной валюте подтверждены на уровне "BB +"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и местной валюте на уровне "BB +".

Как передает Report со ссылкой на сообщение Fitch, прогноз по рейтингу «Негативный».

на основе неизменного мнения о сильных связях фонда с Азербайджанской Республикой. (BB + / отрицательный).

Fitch применяет нисходящий подход и оценивает взаимосвязь и поддержку со стороны государства. "Фонд имеет 50 баллов, что, независимо от профиля автономной кредитоспособности фонда и приводит к выравниванию его рейтингов с суверенными рейтингами Азербайджана. Статус, владение и контроль - «Очень сильный»: Фонд не является коммерческой организацией и находится в полной собственности государства. Его деятельность жестко контролируется правительством через Попечительский совет, члены которого назначаются Президентом Азербайджана. Фонд не может обанкротиться, а ликвидация его возможна только на основе указа Президента", - говорится в сообщении рейтингового агентства.