Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу AzInsurance на "негативный"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу ОАО AzInsurance на "негативный" со "стабильного". Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, в то же время агентство подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховой компании на уровне "B".

Пересмотр прогноза по рейтингу отражает ослабление деятельности AzInsurance и снижение устойчивости к сложной операционной среде в Азербайджане. Подтверждение рейтинга отражает устойчивость капитала AzInsurance.

По данным Fitch, в 3-м квартале 2017 года AzInsurance решила запустить новый бизнес-план. Компания намерена оптимизировать бизнес, сократить расходы и диверсифицировать ассортимент страховых продуктов за счет создания инновационных продуктов. Тем не менее, агентство полагает, что этот шаг сложен для успешной реализации.

AzInsurance завершила три квартала с убытком в размере 4,8 млн манатов, что было связано с увеличением административных расходов, связанных с реструктуризацией.