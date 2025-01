Финансовый сектор Азербайджана в 2024 году: ключевые изменения и тенденции

2024 год запомнился рядом важных новшеств с точки зрения развития и стабильности финансового сектора Азербайджана. Центральный банк (ЦБА) впервые представил общественности среднесрочную стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы. Этот документ нацелен на развитие различных сфер финансовой системы – страхования, рынков капитала, платежных систем и банковского сектора.

В стратегии особо подчеркиваются такие вопросы, как применение механизмов риск-ориентированного надзора в соответствии с современными вызовами, стимулирование цифровых финансов и повышение финансовой грамотности населения. Объявление 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира" и проведение в стране глобальной климатической конференции COP29 вывело на первый план повышение экологической и социальной ответственности в финансовом секторе.

ЦБА при поддержке Всемирного банка утвердил "Зеленую таксономию", и банковский сектор страны взял на себя обязательство по зеленому финансированию в размере 2 млрд манатов в рамках борьбы с изменением климата. В рамках этого обязательства банки будут предоставлять "зеленые кредиты" и оказывать финансовую поддержку сферам деятельности, предусмотренным в таксономии.

В течение 2024 года в ЦБА был проведен ряд изменений, связанных со структурой руководства и рамками деятельности. Количество членов Правления было увеличено с 3 до 6 человек. Также произошли изменения в параметрах процентного коридора – учетная ставка была снижена с 8% до 7,25%, верхний предел процентного коридора – с 9% до 8,25%, а нижний предел – с 6,5% до 6,25%. Эти решения преследовали цель сохранения финансовой стабильности и поддержки экономического развития.

В структуре и процентном коридоре ЦБА произошли изменения

В 2024 году в ЦБА произошел ряд значительных преобразований, затронувших руководящий состав и сферу деятельности регулятора. Количество членов правления увеличилось с 3 до 6 человек. Али Ахмедов, Тогрул Алиев, Гюляр Пашаева и Вюсал Халилов, ранее занимавшие должности генеральных директоров, были избраны членами правления и назначены заместителями председателя. В то же время первый заместитель председателя Рашад Оруджев покинул свой пост, который занял Алияр Мамедъяров.

В рамках структурных преобразований ЦБА принял решение об оптимизации бизнес-процессов, закрыв региональные центры в Гяндже и Губе, а также городское управление в Сумгайыте. Однако управление в Нахчыванской Автономной Республике, резервный центр в Евлахе и региональный центр в Билясуваре продолжат свою деятельность.

В 2024 году ЦБА начал применение специального режима регулирования и принял первые заявки от различных компаний на тестирование инновационных продуктов. На первом этапе в регулирующий орган поступила 21 заявка, 4 из которых получили положительный ответ. В настоящее время продолжается прием очередных заявок на участие в специальном режиме регулирования.

Процентная политика ЦБА в 2024 году также привлекла внимание. В течение года параметры процентного коридора менялись 8 раз: учетная ставка снизилась с 8% до 7,25%, верхняя граница процентного коридора - с 9% до 8,25%, а нижняя граница - с 6,5% до 6,25%.

Количество банков уменьшилось, а НБКО – увеличилось

Согласно стратегии ЦБА по развитию финансового сектора, предусматривается поддержка устойчивого развития через расширение доступных и ответственных банковских услуг в банковском секторе. С этой целью планируется реализация мер по расширению рынка банковского сектора, повышению роли небанковских кредитных организаций в финансировании экономики путем их развития, а также модернизации надзорной структуры.

В 2024 году количество действующих в Азербайджане банков сократилось на одну единицу - с 23 до 22. Единственный региональный банк страны ОАО "Нахчыван Банк" изменил организационно-правовую форму и стал НБКО под названием ООО E-kredit.

В прошлом году Фонд страхования вкладов завершил процесс ликвидации "Borçalı Kommersiya Bankı", прекратившего деятельность в 2005 году. Таким образом, количество банков в процессе ликвидации Фонда снизилось до 22.

За последний год наблюдается значительный рост процентных ставок по депозитам. Процентные ставки по манатным вкладам, ранее предлагавшиеся под 3-4%, сейчас варьируются в интервале 10-12%. Повышение ставок увеличило интерес к банкам, и в результате некоторые средства, хранившиеся дома, поступили в банки. Динамика роста депозитных счетов стала особенно заметной с мая 2024 года.

За январь-ноябрь 2024 года количество срочных вкладов в национальной валюте увеличилось на 30,3%, а объем - на 20,9% (945,3 миллиона манатов). Эта положительная динамика также четко демонстрирует рост доверия к национальной валюте.

В прошлом году ЦБА выдал лицензии новым НБКО. Вместе с Payonix, İrşad и другими организациями количество НБКО увеличилось с 54 до 57.

Однако в 2025 году эта тенденция может измениться. Дело в том, что в этом году ЦБА более чем в 3 раза увеличил требование к уставному капиталу для такого типа кредитных организаций - с 300 тысяч до 1 миллиона манатов. Участникам рынка дали всего 3 месяца на выполнение нового требования к капиталу.

В течение года количество кредитных союзов в Азербайджане сократилось с 40 до 36. ЦБА аннулировал лицензии "Abbas Kredit İttifaqı", "Amin Kredit İttifaqı" и "Azərmaliyyə Kredit İttifaqı".

Страховой рынок сократился, стали известны стратегические цели сектора

ЦБА определил стратегические цели для страхового сектора на среднесрочную перспективу. Они включают расширение страхового покрытия, эффективную защиту прав потребителей и, как следствие, повышение индекса доверия к страхованию с 66% до 80%.

Кроме того, планируется увеличить страховую премию на душу населения с текущих 121 маната до 195 манатов и повысить платежеспособность страховщиков. Этот подход ЦБА направлен на эффективное управление рисками, поддерживающее экономический рост.

В прошлом году на фоне роста страховых сборов количество страховых компаний сократилось с 18 до 16. Президент Ильхам Алиев подписал указ о ликвидации Государственной страховой коммерческой компании "Azərsığorta". С 2022 года большая часть ее полномочий перешла к Государственному фонду социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, и в результате значительно ослабленная "Azərsığorta" не смогла работать на рыночных условиях, и ее лицензия была аннулирована. Кроме того, "Bakı Sığorta" решила добровольно покинуть рынок, и ЦБА также аннулировал ее лицензию.

Тем временем регулятор утвердил "Стандарты корпоративного управления для страховщиков", а также "Правила страхования жизни заемщика на случай смерти и потери трудоспособности по кредитным договорам".

В страховом секторе произошли и другие изменения. Рашад Ахмедов, который с 2018 года был исполнительным директором Бюро обязательного страхования, был освобожден от должности, а на его место назначен Вюсал Халилов. Деятельность международной системы страхования "Зеленая карта", участником которой является БОС, распространилась и на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, началась продажа "Зеленых карт" владельцам электромобилей, для водителей этого вида транспорта была создана возможность оформлять обязательное страхование гражданской ответственности онлайн.

Определена роль рынков капитала в финансовой системе

С целью повышения роли рынков капитала в финансовой системе и вклада в экономическое развитие определены следующие цели: расширение технологических возможностей, укрепление доверия к рынку и повышение его устойчивости, расширение возможностей доступа к рынку и увеличение разнообразия инвестиционных инструментов.

В рамках этого предусматривается повышение доли рынков капитала в ненефтяном ВВП с текущих 10% до 14% и увеличение объема инвестиций населения на рынке со 150 млн манатов до 1 млрд манатов. Кроме того, одним из основных приоритетов является формирование эффективной системы надзора.

Планируется довести долю операций, осуществляемых на рынке капитала цифровыми средствами, с нынешних 0% до 70% от общего объема операций, увеличить количество индивидуальных депозитарных счетов с 1 тысячи до 50 тысяч, а финансирование предприятий реального сектора через рынок долгового капитала - с текущих 500 млн манатов до 1,5 млрд манатов.

В 2024 году в этом направлении был реализован ряд важных изменений. ЦБА дал "зеленый свет" банкам на оказание инвестиционных услуг, а также утвердил новые условия выпуска собственных нот.

Кроме того, чтобы повысить интерес к рынку капитала и развивать этот рынок, инвестиционным компаниям была предоставлена возможность дистанционно открывать депозитарные счета для своих клиентов, а открытие депозитарного счета для приобретения акций, размещение которых предполагается методом публичного предложения, стало бесплатным.

Еще одним интересным нововведением стало проведение общего собрания акционеров дистанционно и внедрение электронной системы (E-vote) для онлайн-голосования акционеров.

В прошлом году количество инвестиционных компаний в Азербайджане сократилось с 13 до 12. ЦБА аннулировал лицензию фактически неактивной в течение многих лет инвестиционной компании Plato Capital and Co. Вместо этого ведущий мировой онлайн-брокер CFI Financial Group вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана, приобретя акции инвесткомпании Azfinance. В течение года ЦБА также выдал новую лицензию InvestAz Asset Management, занимающемейся управлением инвестиционными фондами, доведя количество таких компаний снова до 2 (другим участником этого рынка является AzFinance Asset Management). Тем временем регулятор утвердил "Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях".

Безналичные операции

В 2024 году платежный рынок Азербайджана не остался в стороне от инноваций. ЦБА установил различные требования к уставному капиталу для платежных и электронных денежных организаций и начал выдавать лицензии участникам рынка в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах". 13 компаний получили бессрочные лицензии на деятельность в качестве организаций электронных денег, 8 компаний - в качестве платежных организаций, а AzeriCard - в качестве процессингового центра, организации электронных денег и оператора платежной системы. Таким образом, количество организаций, имеющих лицензии в этой сфере, достигло 22.

Цель проводимой работы - внедрение инновационных решений в платежном секторе Азербайджана, повышение доступности платежных услуг, усиление прозрачности и конкурентоспособности на рынке. Планируется модернизация национальной платежной системы, создание благоприятной среды для участников рынка и формирование эффективной системы контроля с целью обеспечения безопасности и эффективности платежных услуг.

Главная стратегическая цель сектора - довести среднее годовое количество безналичных операций на душу населения с нынешних 93 до 200.

Валютные резервы выросли, курс маната остался стабильным

В прошлом году все компании, предоставляющие услуги обмена валюты в Азербайджане, полностью выполнили требование ЦБА о 600 тысячах манатов уставного капитала, введенное в 2023 году. В течение года регулятор выдал лицензию на деятельность по обмену валюты также компании Money Shop, доведя количество участников рынка до 6.

Кстати, в 2024 году на валютном рынке Азербайджана наблюдалась стабильность, и курс маната к доллару США не изменился. Тем не менее, продажи на валютных аукционах, проводимых ЦБА совместно с Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР), увеличились примерно в 2 раза, а продажи валюты самим Фондом - почти в 3 раза. В результате роста спроса (в связи с исполнением государственных расходов) ЦБА осуществил интервенции на рынок, ориентированные на продажу. Хотя в результате этих интервенций валютные резервы ЦБА сократились на 424 миллиона долларов США в октябре и на 404 миллиона долларов США в ноябре, эти операции были профинансированы за счет 2,1 миллиарда долларов США в иностранной валюте, полученных в 2024 году.

Валютные резервы ЦБА сократились примерно на 5%, а активы ГНФАР выросли на 10%, превысив 62 миллиарда долларов США. Этот рост увеличил общие стратегические валютные резервы Азербайджана примерно на 7% по сравнению с началом прошлого года, превысив 73 миллиарда долларов США, что показывает, что страна имеет валютные резервы, достаточные для обеспечения 3-летнего импорта товаров и услуг и в 14 раз превышающие внешний государственный долг.

Правила обращения денежных знаков изменились

В этом году ЦБА выпустил в обращение обновленные металлические монеты номиналом 1 и 3 гяпиков, а также провел общественный опрос для определения концепции и подтем по номиналам национальных денежных знаков нового поколения. ЦБА внес изменения в "Правила признаков непригодности, обмена и экспертизы денежных знаков". Согласно изменениям, при отклонении до 5% от установленных критериев непригодности бумажных денежных знаков в Азербайджане, знак будет считаться непригодным. До сих пор в этом случае знак считался пригодным для обращения.

Кредитные рейтинги будут обновлены

И наконец, в течение года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта Азербайджана в иностранной валюте с уровня "BB+" до уровня "BBB-". Наша страна получила инвестиционный рейтинг. В настоящее время правительство планирует получить инвестиционный рейтинг и от международных рейтинговых агентств Standard & Poors и Moody's.

Одним словом, 2024 год можно считать богатым для финансового сектора Азербайджана. Весьма вероятно, что эта тенденция продолжится и в 2025 году. Финансовое законодательство страны будет еще более усовершенствовано, сектор будет развиваться и расширять свою деятельность на освобожденных от оккупации территориях. Ряд крупных банков уже объявили о своих планах открыть филиалы в Шуше в следующем году и работают в этом направлении.

Финансовый сектор Азербайджана в 2024 году, сохраняя показатели стабильности и развития, в 2025 году нацелен на превращение в более динамичную и устойчивую систему с применением цифровой трансформации и новых финансовых инструментов. Эти процессы имеют важное значение с точки зрения укрепления экономической устойчивости страны и создания более привлекательной среды для иностранных инвесторов.