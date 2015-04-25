​Евро продолжает дорожать

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 24 апреля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,12% и составил 18 080,14 пунктов, индекс S&P 500 на 0,234% - до 2 117,69 пунктов, а Nasdaq подорожал на 0,71% - до 5 092,09 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,24% - до 7 070,70 пунктов, германский DAX подорожал на 0,74% - до 11 810,85 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,44% - до 5 201,45 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,92% и составила 1 179,90 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0873 (+0,75%) долларов.