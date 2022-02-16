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Эльнур Алиев: Европейские компании за девять лет инвестировали в Азербайджан более 20 млрд долларов

Эльнур Алиев: Европейские компании за девять лет инвестировали в Азербайджан более 20 млрд долларов За последние девять лет европейские компании инвестировали в Азербайджан более 20 миллиардов долларов США.
Финансы
16 февраля 2022 г. 14:23
Эльнур Алиев: Европейские компании за девять лет инвестировали в Азербайджан более 20 млрд долларов

За последние девять лет европейские компании инвестировали в Азербайджан более 20 миллиардов долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает с Европейским Союзом в рамках программы Восточного партнерства: "Азербайджан реализовал около 55 твиннин-проектов в рамках программы Восточного партнерства. Мы также тесно сотрудничаем со Всемирным банком в области транспорта, сельского хозяйства, мелиорации, социальной сферы и других областях. Всемирный банк до сих пор оказал техническую поддержку Азербайджану примерно по 96 проектам на сумму 20 миллионов долларов США".

Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. На сегодняшний день банк выделил Азербайджану кредиты на общую сумму 3,5 миллиарда долларов США для реализации более 50 проектов.

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Версия на английском языке Deputy Minister: European companies invested over $20 billion in Azerbaijan in 9 years
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: "Avropa şirkətləri 9 ildə Azərbaycana 20 milyard dollardan çox investisiya qoyub"

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