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Эльман Рустамов: За 10 месяцев рынок страхования вырос на 13%

Эльман Рустамов: За 10 месяцев рынок страхования вырос на 13% В Азербайджане усилена реализация комплексной стратегии, разработанной с целью расширения страхового рынка, повышения роли страхового сектора в экономическом развитии.
Финансы
16 ноября 2021 г. 13:32
Эльман Рустамов: За 10 месяцев рынок страхования вырос на 13%

В Азербайджане усилена реализация комплексной стратегии, разработанной с целью расширения страхового рынка, повышения роли страхового сектора в экономическом развитии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"Работа, проводимая в сфере страхования, позволяет реализовать потенциал ее роста. В результате за 10 месяцев этого года страховой рынок вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

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Версия на английском языке Insurance market grew by 13% in ten months: central bank 
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "10 ayda sığorta bazarı 13% böyüyüb"

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