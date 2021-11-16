Эльман Рустамов: За 10 месяцев рынок страхования вырос на 13%

В Азербайджане усилена реализация комплексной стратегии, разработанной с целью расширения страхового рынка, повышения роли страхового сектора в экономическом развитии.

В Азербайджане усилена реализация комплексной стратегии, разработанной с целью расширения страхового рынка, повышения роли страхового сектора в экономическом развитии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"Работа, проводимая в сфере страхования, позволяет реализовать потенциал ее роста. В результате за 10 месяцев этого года страховой рынок вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.