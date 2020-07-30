ЦБА: Решение по заблокированным вкладам будет скоро принято

В Конституционном суде состоялось заседание в связи с заблокированными вкладами в четырех ранее закрытых банках. В течение ближайшей рабочей недели по ним будет принято решение

В Конституционном суде состоялось заседание в связи с заблокированными вкладами в четырех ранее закрытых банках. В течение ближайшей рабочей недели по ним будет принято решение.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Если не учитывать Atabank, то можно сказать, что незаконный прием вкладов в закрытые банки произошел в период отсутствия контроля ЦБА. В банках подписывают договор с вкладчиками на таких условиях, что вклады фактически имеют статус защищенных. Но лимит защищенного вклада указывается ниже. Возникает проблема. Мы считаем, что здесь нет вины населения. Владельцы банков виновны, и права граждан должны быть восстановлены. В настоящее время мы на связи с Конституционным судом. Более 1 300 человек получат доступ к вкладам в размере 62 млн манатов", - отметил он.