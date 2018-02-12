Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Инвестиции в криптовалюты - рискованная операция, и я призываю население быть осторожным в этом вопросе".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Волатильность курса криптовалют продолжится. Этот вопрос не регулируется. Более того, нет структуры, регулирующей криптовалюты", - сказал он.

Глава ЦБА также отметил, что в Азербайджане будет развиваться технология блокчейн: "Это позволит нам избежать оформления отдельных документов при открытии счета при каждом посещении банка. Вся информация будет собрана в единой базе данных, и все банки смогут получить доступ к информации о клиентах", - добавил Рустамов.