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    ЕЦБ сохранил базовую ставку неизменной

    Сегодня состоялось заседание ЕЦБ

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

    ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен. О дальнейших мерах монетарной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции.

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