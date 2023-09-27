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EБРР обновил прогнозы по экономическому росту в Азербайджане

EБРР обновил прогнозы по экономическому росту в Азербайджане Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) прогнозирует увеличение в этом году реального валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 1,5% по сравнению с прошлым годом.
Финансы
27 сентября 2023 г. 10:26
EБРР обновил прогнозы по экономическому росту в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) прогнозирует увеличение в этом году реального валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ЕБРР ”Региональные экономические перспективы“.

Это на 1 процентный пункт меньше прогнозного показателя, опубликованного в мае.

По прогнозам, в 2024 году реальный экономический рост в Азербайджане составит 2,5%, что на 0,2 процентных пункта меньше майского прогноза.

"После двух лет роста темпы роста ВВП в январе-июле 2023 года замедлились до 0,7% в годовом исчислении. Рост в ненефтяном секторе замедлился до 3,4% с 9% в 2022 году, главным образом из-за более слабого роста располагаемых доходов. Нефтегазовый сектор снизился на 2,2% в годовом исчислении. Тем не менее, экспортные и бюджетные доходы оставались высокими на фоне роста цен на нефть и растущего спроса на азербайджанский газ.

В середине 2023 года правительство внесло поправки в бюджет, увеличив заработную плату в государственном секторе и госинвестиции, обеспечив финансовый стимул для экономики. Внутренний спрос также выиграл от значительного увеличения кредитов домохозяйствам на 25,8% (в годовом исчислении) в период с января по июль 2023 года. Однако давление спроса удерживало инфляцию на относительно высоком уровне на уровне 9,4% в июле 2023 года, и Центральный банк отреагировал увеличением в мае 2023 года учетной ставки до 9%", - говорится в отчете.

Как подчеркивает ЕБРР, экономика региона Восточной Европы и Кавказа, в который входит Азербайджан, в этом году вырастет на 1,9 % (прогноз не изменился), а в следующем году - на 3,1 % (на 0,2 процентных пункта меньше).

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Версия на английском языке EBRD updates its forecasts for economic growth in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD Azərbaycanda iqtisadi artıma dair proqnozlarını yeniləyib

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