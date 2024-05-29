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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 мая 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005% - до 1,8441 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8441

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1304

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3294

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0928

100 Вон Республики Корея

0,1246

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1895

1 Китайский юань

0,2345

1 Датская крона

0,2472

1 Грузинский лари

0,6104

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1678

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1605

1 Швейцарский франк

1,8629

1 Израильский шекель

0,4614

1 Канадский доллар

1,2442

1 Кувейтский динар

5,5404

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3616

1 Мексиканское песо

0,1013

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0358

1 Норвежская крона

0,1615

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4336

1 Сингапурский доллар

1,2599

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2529

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1566

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0421

100 Японских йен

1,0810

1 Новозеландский доллар

1,0422

Золото (1 унция)

4009,2545

Серебро (1 унция)

54,5981

Платина (1 унция)

1804,4395

Палладиум (1 унция)

1669,7145
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.05.2024)

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