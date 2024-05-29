Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005% - до 1,8441 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0192 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8441
|
1 Российский рубль
|
0,0192
|
1 Австралийский доллар
|
1,1304
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3294
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0928
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1246
|
1 Чешская крона
|
0,0748
|
100 Чилийских песо
|
0,1895
|
1 Китайский юань
|
0,2345
|
1 Датская крона
|
0,2472
|
1 Грузинский лари
|
0,6104
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1678
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1605
|
1 Швейцарский франк
|
1,8629
|
1 Израильский шекель
|
0,4614
|
1 Канадский доллар
|
1,2442
|
1 Кувейтский динар
|
5,5404
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3616
|
1 Мексиканское песо
|
0,1013
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0358
|
1 Норвежская крона
|
0,1615
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4336
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2599
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2529
|
1 Турецкая лира
|
0,0527
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1566
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0421
|
100 Японских йен
|
1,0810
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0422
|
Золото (1 унция)
|
4009,2545
|
Серебро (1 унция)
|
54,5981
|
Платина (1 унция)
|
1804,4395
|
Палладиум (1 унция)
|
1669,7145