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Грузия получит от ЕБРР дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси

Грузия получит от ЕБРР дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на окраине Тбилиси в пригороде Диди Лило.
Финансы
28 мая 2024 г. 17:51
Грузия получит от ЕБРР дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси

Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на окраине Тбилиси в пригороде Диди Лило.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Стоимость строительства газосборника составит 20 млн евро. Проект подразумевает строительство на свалке специальной инфраструктуры, которая не позволит газу (метану) попадать в воздух. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а метан будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Метан по проекту будет перерабатываться в электроэнергию.

Предполагается, что строительство начнется с 2025 года.

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