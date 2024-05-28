Грузия получит от ЕБРР дополнительно 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси

Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на окраине Тбилиси в пригороде Диди Лило.

Мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника на свалке на окраине Тбилиси в пригороде Диди Лило.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Стоимость строительства газосборника составит 20 млн евро. Проект подразумевает строительство на свалке специальной инфраструктуры, которая не позволит газу (метану) попадать в воздух. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а метан будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Метан по проекту будет перерабатываться в электроэнергию.

Предполагается, что строительство начнется с 2025 года.