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В Центробанке Азербайджана произведены назначения

В Центробанке Азербайджана произведены назначения Назначены директора трех департаментов, недавно созданных в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Финансы
29 мая 2024 г. 10:36
В Центробанке Азербайджана произведены назначения

Назначены директора трех департаментов, недавно созданных в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, Панах Баннаев назначен руководителем департамента регулирования страховой деятельности, Мушфиг Амиров - главой департамента контроля деятельности рынка капитала, а Камала Гурбанова - главой департамента контроля и политики деятельности по платежным услугам и платежным системам.

Кроме того, Анар Мухтаров назначен директором департамента резолюций ЦБА, а Самир Рзаев - директором департамента финансового мониторинга. Главой департамента политики и регулирования финансового мониторинга стал З.Гаджилы.

Мурад Мамедов был назначен директором департамента по работе с потребителями.

От своих обязанностей были освобождены директор кассового департамента Адиширин Гасымов, а также директор департамента финансовой стабильности Рустам Тахиров. На эти должности пока нет назначений. Р.Тахиров назначен директором департамента устойчивого развития финансового сектора.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni departament direktorları təyin edilib

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