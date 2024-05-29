В Центробанке Азербайджана произведены назначения

Назначены директора трех департаментов, недавно созданных в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Назначены директора трех департаментов, недавно созданных в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, Панах Баннаев назначен руководителем департамента регулирования страховой деятельности, Мушфиг Амиров - главой департамента контроля деятельности рынка капитала, а Камала Гурбанова - главой департамента контроля и политики деятельности по платежным услугам и платежным системам.

Кроме того, Анар Мухтаров назначен директором департамента резолюций ЦБА, а Самир Рзаев - директором департамента финансового мониторинга. Главой департамента политики и регулирования финансового мониторинга стал З.Гаджилы.

Мурад Мамедов был назначен директором департамента по работе с потребителями.

От своих обязанностей были освобождены директор кассового департамента Адиширин Гасымов, а также директор департамента финансовой стабильности Рустам Тахиров. На эти должности пока нет назначений. Р.Тахиров назначен директором департамента устойчивого развития финансового сектора.