​EBRD инвестировал 1,6 млрд долларов в Восточную Европу и Кавказ

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) в прошлом году профинансировал более 100 проектов в Восточной Европе и на Кавказе.

Как сообщает Report, общая сумма инвестиций составила 1,6 млрд долларов.

Банк заявил, что инвестиции были выделены в соответствии с программой "Цели устойчивого развития 2030".

Инвестиции у EBRD в указанном периоде привлекли Беларусь, Украина, Грузия, Армения и Молдова. Азербайджан же в список не вошел.

Напомним, что с 1992 года EBRD инвестировал около 3,222 млрд долларов в 167 проектов в Азербайджане. В настоящее время банк имеет в Азербайджане 44 активных портфелей проектов общей стоимостью 1,409 млрд долларов.