​Доходы населения Азербайджана достигли 40% ВВП

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Экономические процессы в Азербайджане привели к росту доходов населения, которые на сегодняшний день достигли 40% ВВП. Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

С.Муслимов отметил, что в настоящее время уровень бедности в стране немногим превышает 5%: "В советский период существовал раздел статистики, в котором отражались доходы от коррупции и взяточничества. Этот показатель составлял примерно 5%. Сегодня в Азербайджане уровень бедности колеблется в пределах 5-5,1%. Мы рассчитываем соотношение населения, получающего социальную помощь, к общей численности населения и выводим этот показатель. По статистическим данным, количество детей, получающих пенсию по инвалидности, составляет 575 696 человек, что равно 5,9% от общего числа детей. Однако у нас все еще нет точных сведений о количестве детей-инвалидов".