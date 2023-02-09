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Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции Депутаты и сотрудники Милли Меджлиса Азербайджана присоединились к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Финансы
9 февраля 2023 г. 12:17
Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
Report

Депутаты и сотрудники Милли Меджлиса Азербайджана присоединились к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся сегодня заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Таир Миркишили.

"По инициативе спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой депутаты и сотрудники парламента присоединились к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Мы также примем участие в гуманитарной помощи Турции, оказываемой Фондом Гейдара Алиева", - сказал Т. Миркишили.

Парламентарий напомнил, что азербайджанские спасатели принимают активное участие в поисковых операциях в Турции: "Наши спасатели извлекли из под завалов 37 человек. В братскую страну уже отправлены 7 самолетов и 14 фур с гуманитарной помощью, процесс продолжается и сегодня".

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Версия на английском языке Azerbaijani MPs join aid campaign for earthquake victims in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Deputatlar Türkiyədə baş verən zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım kampaniyasına qoşulublar

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