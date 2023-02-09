Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Депутаты и сотрудники Милли Меджлиса Азербайджана присоединились к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Депутаты и сотрудники Милли Меджлиса Азербайджана присоединились к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся сегодня заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Таир Миркишили.

"По инициативе спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой депутаты и сотрудники парламента присоединились к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Мы также примем участие в гуманитарной помощи Турции, оказываемой Фондом Гейдара Алиева", - сказал Т. Миркишили.

Парламентарий напомнил, что азербайджанские спасатели принимают активное участие в поисковых операциях в Турции: "Наши спасатели извлекли из под завалов 37 человек. В братскую страну уже отправлены 7 самолетов и 14 фур с гуманитарной помощью, процесс продолжается и сегодня".