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Чистая прибыль ЮГК за полугодие составила $727 млн

Чистая прибыль ЮГК за полугодие составила $727 млн ЗАО ”Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 726,601 млн долларов США.
Финансы
13 ноября 2023 г. 17:14
Чистая прибыль ЮГК за полугодие составила $727 млн

ЗАО ”Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 726,601 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, за 6 месяцев операционная прибыль ЮГК составила 1 млрд 391,42 млн долларов США, себестоимость продаж - 245,119 млн долларов США, общие и административные расходы - 164,254 млн долларов США, транспортные расходы - 69,165 млн долларов США, прочие доходы - 27,944 млн долларов США, процентные доходы - 46,169 млн долларов США, финансовые расходы - 284,79 млн долларов США, доходы от курсовой разницы - 2,746 млн долларов США, выплаты подоходного налога - 13,161 млн долларов США.

По состоянию на 1 июля этого года активы ЮГК составляли 14 млрд 704,831 млн долларов США, в том числе обязательства - 8 млрд 274,476 млн долларов США, а балансовый капитал - 6 млрд 430,355 млн долларов США.

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Версия на английском языке SGC posts $727M net profit in first half of 2023
Версия на азербайджанском языке “Cənub Qaz Dəhlizi” I yarımildə 727 milyon dollar xalis mənfəət əldə edib

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