Чистая прибыль ЮГК за полугодие составила $727 млн

ЗАО ”Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 726,601 млн долларов США.

ЗАО ”Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 726,601 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, за 6 месяцев операционная прибыль ЮГК составила 1 млрд 391,42 млн долларов США, себестоимость продаж - 245,119 млн долларов США, общие и административные расходы - 164,254 млн долларов США, транспортные расходы - 69,165 млн долларов США, прочие доходы - 27,944 млн долларов США, процентные доходы - 46,169 млн долларов США, финансовые расходы - 284,79 млн долларов США, доходы от курсовой разницы - 2,746 млн долларов США, выплаты подоходного налога - 13,161 млн долларов США.

По состоянию на 1 июля этого года активы ЮГК составляли 14 млрд 704,831 млн долларов США, в том числе обязательства - 8 млрд 274,476 млн долларов США, а балансовый капитал - 6 млрд 430,355 млн долларов США.