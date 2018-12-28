Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась почти вдвое

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Банковский сектор Азербайджана завершил январь-ноябрь этого года с чистой прибылью в 306,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это на 48,3% или в 1,9 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За 11 месяцев года процентные доходы банковского сектора Азербайджана составили 1 596,6 млн манатов, процентные расходы – 536 млн манатов, непроцентные доходы - 500,1 млн манатов, непроцентные расходы – 916,7 млн манатов. В конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 644 млн манатов.

Банки направили на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам 303,4 млн манатов, что на 4,2% меньше показателя за прошлый год. Налог на прибыль составил 32,1 млн манатов, что на 12,6% больше, чем в прошлом году.

В январе-ноябре банки не получали доходы от других источников, расходы же в этом направлении составили 2,2 млн манатов.