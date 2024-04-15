Число партнеров "Азербайджанского кредитного бюро" составило 238

Число партнеров ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) достигло 238.

Число партнеров ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) достигло 238.

Об этом сообщает Report со ссылкой на бюро.

Согласно информации, это 47 банков (24 находятся в процессе ликвидации), 62 небанковские кредитные организации (НБКО, 9 находятся в процессе ликвидации), 38 кредитных союзов, 22 страховые компании (2 находятся в процессе ликвидации), 16 лизинговых компаний, 3 факторинговые компании, 1 коллекторское агентство, 38 компаний по частичной продаже (магазин), 3 мобильных оператора, 3 учреждения коммунальных услуг и 5 государственных ведомств.

Напомним, что АКБ был создан 15 января 2018 года. Его уставный капитал составляет 2 миллиона манатов. Акционерами бюро являются 8 банков с долей по 12,5% - "Международный банк Азербайджана", Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PAŞA Bank, Rabitəbank, Unibank и ОАО Ziraat Bank Azərbaycan.