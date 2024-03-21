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Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных с 2003 года 50%

Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных с 2003 года 50% Центробанк Турции повысил учетную ставку на 500 базисных пунктов - с 45% до 50%.
Финансы
21 марта 2024 г. 15:44
Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных с 2003 года 50%

Центробанк Турции повысил учетную ставку на 500 базисных пунктов - с 45% до 50%.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном на сайте регулятора отчете об итогах заседания совета по монетарной политике.

"Совет по монетарной политике принял решение увеличить учетную ставку, ставку аукциона недельного репо с 45% до 50%", - говорится в сообщении.

Указывается, что основной тренд месячной инфляции в феврале оказалась выше ожиданий.

Таким образом, нынешнее повышение ставки до 50% стало рекордным с начала 2000-х годов. В период острого экономического кризиса 2000-2001 годов ставка в Турции достигала 300% и начала снижаться до показателей ниже 50% только в 2003 году.

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Версия на английском языке Turkish central bank raises interest rate to 50%
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 50 %-ə qaldırıb

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