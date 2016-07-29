Центробанк России сохранил учетную ставку

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ЦБР.

"Динамика инфляции и наметившееся оживление экономической активности в основном соответствуют базовому прогнозу Банка России. Однако снижение инфляционных ожиданий приостановилось. Принятое решение и дальнейшее сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать достижению цели по инфляции", - говорится в решении ЦБР.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября. Напомним, что ключевая ставка находилась на уровне 11% с августа 2015 года и лишь на июньском заседании 2016 года регулятор принял решение снизить ее на 0,5%.

Эксперты склонялись к тому, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне, т.к. это может повлиять на динамику валютного рынка. Также эксперты отмечали неопределенность бюджетной политики. По оценкам специалистов, снижение ставки на 50 базисных пунктов произойдет в сентябре.