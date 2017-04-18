CDB Bank ликвидируется и присоединяется к Atabank - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Согласно решению общего собрания акционеров Atabank и Caspian Development Bank (CDB), в связи с реорганизацией и присоединением CDB Bank к Atabank временное исполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета возложено на Фарах Мамедову, председателя правления – на Даяната Гулиева.

Как сообщает Report, с международной консалтинговой фирмой PWC достигнуто первоначальное соглашение об оценке активов в связи с реорганизацией банков.

Кроме того, до государственной регистрации факта реорганизации Atabank и CDB, банки по отдельности продолжат выполнение своих обязательств по гражданско-правовым договорам с контрагентами.