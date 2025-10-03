Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    ЦБА: Ликвидность страхового сектора находится в комфортной зоне

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 18:41
    Ликвидность страхового сектора Азербайджана находится в комфортной зоне, что значительно повышает устойчивость страховщиков к краткосрочным шокам.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.

    В соответствии с документом, ликвидность сектора была оценена по методологии Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS) с использованием коэффициента ликвидности страхования (Insurance Liquidity Ratio, ILR). Данный показатель оценивает достаточность высоколиквидных активов страховщиков для покрытия ожидаемых чистых денежных выплат по страховым обязательствам в течение 3-месячного периода.

    По результатам первого полугодия текущего года, высоколиквидные активы страхового сектора составили 1 млрд 353 млн манатов, ожидаемые денежные выплаты - 719 млн манатов, а прогнозируемые денежные поступления - 274 млн манатов. Коэффициент ликвидности (ILR) достиг 304%.

    В сегменте страхования жизни высоколиквидные активы составили 816 млн манатов, ожидаемые денежные выплаты - 462 млн манатов, прогнозируемые денежные поступления - 161 млн манатов, а показатель ILR - 271%.

    В сфере non-life страхования высоколиквидные активы оценены в 537 млн манатов, ожидаемые денежные выплаты - 257 млн манатов, прогнозируемые денежные поступления - 113 млн манатов, а коэффициент ILR достиг 374%.

    Таким образом, поддержание высококачественных ликвидных активов на адекватном уровне значительно повышает устойчивость страховщиков к краткосрочным (3-месячным) шокам ликвидности.

    ЦБА ликвидность страховой сектор
    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır
    Central Bank: Azerbaijan's insurance sector liquidity remains in comfortable zone

