ЦБА: Ликвидность страхового сектора находится в комфортной зоне

Ликвидность страхового сектора Азербайджана находится в комфортной зоне, что значительно повышает устойчивость страховщиков к краткосрочным шокам.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.

В соответствии с документом, ликвидность сектора была оценена по методологии Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS) с использованием коэффициента ликвидности страхования (Insurance Liquidity Ratio, ILR). Данный показатель оценивает достаточность высоколиквидных активов страховщиков для покрытия ожидаемых чистых денежных выплат по страховым обязательствам в течение 3-месячного периода.

По результатам первого полугодия текущего года, высоколиквидные активы страхового сектора составили 1 млрд 353 млн манатов, ожидаемые денежные выплаты - 719 млн манатов, а прогнозируемые денежные поступления - 274 млн манатов. Коэффициент ликвидности (ILR) достиг 304%.

В сегменте страхования жизни высоколиквидные активы составили 816 млн манатов, ожидаемые денежные выплаты - 462 млн манатов, прогнозируемые денежные поступления - 161 млн манатов, а показатель ILR - 271%.

В сфере non-life страхования высоколиквидные активы оценены в 537 млн манатов, ожидаемые денежные выплаты - 257 млн манатов, прогнозируемые денежные поступления - 113 млн манатов, а коэффициент ILR достиг 374%.

Таким образом, поддержание высококачественных ликвидных активов на адекватном уровне значительно повышает устойчивость страховщиков к краткосрочным (3-месячным) шокам ликвидности.