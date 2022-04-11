Bloomberg сообщает о первом дефолте среди российских компаний

Российская компания "Российские железные дороги" допустила дефолт по одному выпуску евробондов.

Российская компания "Российские железные дороги" допустила дефолт по одному выпуску евробондов.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам.

Речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта. РЖД пыталась и не смогла провести выплату из-за наложенных на нее санкций.

Контракты, страхующие долг компании от дефолта, будут активированы.

Решение было принято, поскольку инвесторы сосредоточились на том, не произойдет ли дефолт по суверенным облигациям страны после того, как купонные выплаты по двум ценным бумагам на прошлой неделе были произведены в рублях, хотя облигации этого не допускали.