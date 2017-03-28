Банки Китая на пороге кризиса

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Состояние ликвидности в банковском секторе Китая настолько ухудшилось, что Народный банк Китая (ЦБ Китая) вынужден был спасать различные мелкие банки, которые допустили дефолт по межбанковским кредитам.

Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, ставки, в условиях недостатка ликвидности, особенно по депозитным сертификатам, которые стали наиболее предпочтительным каналом финансирования для многих китайских банков, резко выросли.

Немецкий Deutsche Bank для характеристики банковской системы Китая использует отношение кредита к депозиту, рассчитанное как суммарный банковский кредит в процентах от общей суммы депозитов. Соотношение кредитов к депозитам выросло в Китае на 27 п. п. с 2011 года, достигнув 116% в феврале 2017-го. Согласно финансовой теории, этот коэффициент должен составлять приблизительно 80%.

На данный момент, учитывая политические события в Китае в этом году, риск неконтролируемого масштабного кризиса ликвидности является низким. ЦБ Китая будет делать все возможное, чтобы держать ликвидность под контролем. Кроме того, порядка 90% финансовых учреждений контролируются правительством прямо или косвенно, поэтому поддержку ликвидности регулятор продолжит оказывать. На данный момент основную проблему для финансовой системы Китая составляют резкий рост активов, постоянное давление оттока капитала и более низкая кривая доходности в долгосрочной перспективе.