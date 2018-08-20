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    Банки Азербайджана переходят на усиленный режим работы

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ По рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками в объявленные нерабочими дни праздника Гурбан - 22-23 августа для удобного пользования населением и многочисленными туристами банковскими услугами филиалы и отделения ряда банков перейдут на усиленный режим работы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату, в праздничные дни населению будут оказывать услуги 56 филиалов и отделений 22 банков, функционирующих в столице и регионах.

    2 филиала и 5 отделений 6 банков в Баку будут работать в режиме 24/7.

    В праздничные дни будет работать специальная мониторинговая группа, состоящая из сотрудников Палаты надзора над финансовыми рынками. По любому вопросу или проблеме можно обратиться на "горячую линию" Палаты:

    Контактное лицо: Азер Гулуев

    E-mail: azar.guluyev@fimsa.az

    Tel: (+994) 70 908 62 21

    Список банков, которые будут работать в усиленном режиме.

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