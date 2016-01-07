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    Банкам в Азербайджане предоставлено право изменения валютного курса в течение операционного дня

    Утверждены Правила организации обменных отделений и проведения обменных операций

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Председатель правления Национального банка Эльман Рустамов подписал документ об утверждении "Правил организации обменных отделений и проведения обменных операций". 

    Как сообщает Report, согласно документу, курсы купли-продажи иностранной валюты назначаются банками в независимой форме. Курсы утверждаются особым приказом банка и могут быть отличными в разных отделениях. В приказе указывается номер отделения, адрес, курсы, дата и время установления курса. В отношении суммы, даты выпуска, качества и физических свойств наличной иностранной валюты, годной к обороту, не могут назначаться различные курсы.

    Курсы могут меняться в течение операционного дня приказом банка. Приказ направляется в отделения посредством факса, электронной почты или других средств. Изменение курса (включая время и дату изменения) отмечается в регистрационном журнале отделения и отражается на установленной в отделении вывеске. Документ об определении курса прилагается к ежедневным документам обменного отделения. 

    Для проведения операции на сумму, эквивалентную свыше 500 долларам, от физического лица требуется предоставление документа, удостоверяющего его личность.

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