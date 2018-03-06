Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) объявляет тендер на приобретение пластика для изготовления платежных карт.

Об этом Report сообщили в банке.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу пр. Хатаи, 38, "Меценат Плаза". Конкурсная заявка должна быть представлена до 14 марта не позднее 16:00 в головной офис банка.

Контактное лицо - секретарь тендерного комитета Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233); моб.: (055) 055 212-03-31).