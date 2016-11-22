Азия потеряла 11 млрд. долларов из-за девальвации

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Глобальные фонды продали акции и облигации примерно на 11 млрд. долларов на развивающихся рынках Азии после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Ожидания, связанные с его экономической политикой, спровоцировали рост доходности казначейских облигаций США и максимальный рост курса доллара.

Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.ru, об этом свидетельствуют расчеты Bloomberg на основе официальных данных.

"Отток капитала с развивающихся рынков, вероятно, будет продолжаться в течение некоторого времени, после чего инвесторы увидят, будет ли Трамп проводить политику, о которой он заявлял перед выборами, включая налогово-бюджетное стимулирование и протекционистскую торговую политику. Многое в его политике может привести к укреплению доллара и является отрицательным фактором для развивающихся рынков", - приводит Bloomberg слова Масакацу Фукая из Mizuho Bank Ltd.

По расчетам Bloomberg, в Индии с 9 по 17 ноября иностранные инвесторы были нетто-продавцами облигаций на 1,5 млрд. долларов и акций на 1,4 млрд. долларов; в Таиланде с 9 по 18 ноября глобальные фонды были нетто-продавцами бондов на 2,3 млрд. долларов и акций на 534,3 млн. долларов; в Индонезии зарубежные инвесторы с 9 по 16 ноября продали в чистом итоге местные облигации на 1 млрд. долларов и с 9 по 18 ноября акции на 444,2 млн. долларов; в Южной Корее глобальные фонды с 9 по 17 ноября были нетто-продавцами биржевых облигаций на 25,5 тыс. долларов и с 9 по 18 ноября - на 949,1 млн. долларов; в Филиппинах с 9 по 18 ноября инвесторы были чистыми продавцами акций на 170,6 млн. долларов; в Тайвани с 9 по 18 ноября глобальные фонды были нетто-продавцами акций на 2,75 млрд. долларов. Это спровоцировало девальвацию национальных валют этих стран.