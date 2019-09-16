Азербайджан занимает 38-ое место по размеру учетной ставки

Азербайджан занимает 38-ое место в мире по размеру учетной ставки (на данный момент 8%).

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

Самая высокая учетная ставка (86%) зафиксирована в переживающей экономический кризис Аргентине. Предпоследнее место занимает Зимбабве (50%), строчкой выше расположилась Венесуэла с показателем в 27,9%.

В 21 стране еврозоны учетная ставка составляет 0%, в некоторых странах мира она отрицательная. Например, -0,1% в Японии, -0,25% в Швеции, -0,65% в Дании и -0,75% в Швейцарии.

Азербайджан опережает в рейтинге Казахстан, Украину, Узбекистан, Беларусь, Турцию и Иран, и разделяет одну и ту же позицию с Мексикой.