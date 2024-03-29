Азербайджан в прошлом году увеличил чистые финансовые активы более чем на 3 млрд долларов

В 2023 году чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 3 млрд 253,6 млн долларов США, однако в 2022 году чистые финансовые активы увеличились на 7 млрд 779,6 млн долларов США.

В 2023 году чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 3 млрд 253,6 млн долларов США, однако в 2022 году чистые финансовые активы увеличились на 7 млрд 779,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, это в 2,4 раза или на 58,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост в прошлом году был достигнут за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на 1 млрд 875,2 млн долларов США (рост на 172,2 млн долларов США по сравнению с годом ранее), снижения портфельных инвестиций на 11,4 млн долларов США (рост на 1 млрд 158,8 млн долларов США) и увеличения других инвестиций на 1 млрд 389,8 млн долларов США (рост на 6 млрд 448,6 млн долларов).