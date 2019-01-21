Азербайджан показал низкий уровень инфляции на постсоветском пространстве в 2018 году

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 11-ое место по росту потребительских цен cреди постсоветских стран в 2018 году.

Как передает Report, об этом свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

В Азербайджане цены повысились на 1,5%, такие же показатели и у Грузии.

Лидером по росту цен на постсоветском пространстве в 2018 году стал Узбекистан. По итогам прошлого года цены в Узбекистане увеличились на 14,3%. При этом Украина (9,8%) заняла второе, а Беларусь (5,6%) третье место.

Таджикистан занял четвертое место (5,4%). Ниже, чем в Таджикистане, инфляция была в Казахстане (5,3%), России (4,3%), Эстонии (3,4%), Латвии (2,6%), Литве (1,9%) и Армении (1,8). В Молдове 0,9% и в Кыргызстане – 0,5%.