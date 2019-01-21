 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан показал низкий уровень инфляции на постсоветском пространстве в 2018 году

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 11-ое место по росту потребительских цен cреди постсоветских стран  в 2018 году.

    Как передает Report, об этом свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

    В Азербайджане цены повысились на 1,5%, такие же показатели и у Грузии.

    Лидером по росту цен на постсоветском пространстве в 2018 году стал Узбекистан. По итогам прошлого года цены в Узбекистане увеличились на 14,3%. При этом Украина (9,8%) заняла второе, а Беларусь (5,6%) третье место.

    Таджикистан занял четвертое место (5,4%). Ниже, чем в Таджикистане, инфляция была в Казахстане (5,3%), России (4,3%), Эстонии (3,4%), Латвии (2,6%), Литве (1,9%) и Армении (1,8). В Молдове 0,9% и в Кыргызстане – 0,5%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi