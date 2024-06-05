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Азербайджан обсудил с МВФ различные направления деятельности 

Азербайджан обсудил с МВФ различные направления деятельности  Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил различные направления и результаты совместной деятельности с делегацией, возглавляемой главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордо.
Финансы
5 июня 2024 г. 14:29
Азербайджан обсудил с МВФ различные направления деятельности 

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил различные направления и результаты совместной деятельности с делегацией, возглавляемой главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордо.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, на встрече рассмотрены макроэкономические показатели Азербайджана и результаты реформ в бизнес-секторе, инициативы по поддержке диверсификации экономики, а также планируемые реформы в сфере налогового администрирования.

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