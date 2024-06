Азербайджан обсудил с МВФ различные направления деятельности 

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил различные направления и результаты совместной деятельности с делегацией, возглавляемой главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордо.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, на встрече рассмотрены макроэкономические показатели Азербайджана и результаты реформ в бизнес-секторе, инициативы по поддержке диверсификации экономики, а также планируемые реформы в сфере налогового администрирования.