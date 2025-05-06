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Азербайджан обсудил с ICD применение исламских финансовых инструментов

Азербайджан обсудил с ICD применение исламских финансовых инструментов Азербайджан обсудил с ICD применение исламских финансовых инструментов
Финансы
6 мая 2025 г. 10:37
Азербайджан обсудил с ICD применение исламских финансовых инструментов

Центробанк Азербайджана и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) обсудили применение исламских финансовых инструментов в Азербайджане и их роль в диверсификации источников финансирования.

Как сообщили Report в регуляторе, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя председателя ЦБА Али Ахмедова с делегацией во главе с главным директором по инвестициям и генеральным менеджером банковского департамента ICD Бахааледином Киримли.

На встрече также обсуждены перспективы сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan mulls application of Islamic financial instruments with ICD
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ICD ilə islam maliyyəsi alətlərinin tətbiqini müzakirə edib

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