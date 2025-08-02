Азербайджан и Катар обсудили стимулирование взаимных инвестиций

16:32 Азербайджан и Катар обсудили стимулирование взаимных инвестиций.

Азербайджан и Катар обсудили стимулирование взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках делового визита в Турцию мы были рады встретиться с генеральным директором Катарского фонда развития Фахадом Хамадом Аль-Сулейти. Состоялся обмен мнениями о направлениях экономического сотрудничества с Азербайджаном, укреплении деловых связей, стимулировании взаимодействия в сфере энергетики, торговли и инвестиций", - говорится в сообщении.