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Азербайджан и Катар обсудили стимулирование взаимных инвестиций

Азербайджан и Катар обсудили стимулирование взаимных инвестиций 16:32 Азербайджан и Катар обсудили стимулирование взаимных инвестиций.
Финансы
2 августа 2025 г. 16:38
Азербайджан и Катар обсудили стимулирование взаимных инвестиций

Азербайджан и Катар обсудили стимулирование взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках делового визита в Турцию мы были рады встретиться с генеральным директором Катарского фонда развития Фахадом Хамадом Аль-Сулейти. Состоялся обмен мнениями о направлениях экономического сотрудничества с Азербайджаном, укреплении деловых связей, стимулировании взаимодействия в сфере энергетики, торговли и инвестиций", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Qatar discuss mutual investment opportunities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qətər qarşılıqlı investisiya qoyuluşunu müzakirə edib

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