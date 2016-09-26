Азербайджан до конца года привлечет кредит для финансирования своей доли в проекте Южного газового коридора

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Для финансирования доли Азербайджана в проекте Южного газового коридора, призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу, планируется привлечь иностранный кредит до конца этого года и в первые месяцы следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Самир Шарифов.

"Азербайджан представляют в проекте две организации и для реализации их финансовых обязательств в проекте бюджета заложена определенная сумма. Остальную часть планируется привлечь с зарубежных финансовых рынков. Этот кредит будет погашаться за счет доходов после запуска проекта. Переговоры с рядом международных финансовых организаций вступили в итоговую фазу. Никаких трудностей в связи в привлечением проекта не ожидается".

Министр напомнил, что в начале этого года на реализацию проекта привлечен 1 млрд. долларов. Он также отметил, что ЗАО "Южный газовый коридор" привлекло финансового консультанта, разработана стратегия заимствования.

"Обязательства на этот год полностью выполняются. Задержек в связи с выполнением финансовых обязательств с нашей стороны нет. Проект финансируется в соответствии с графиком", - добавил министр финансов.

Отметим, что с целью обеспечения второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского трубопровода, управления проектами TANAP и TAP президент Азербайджана 25 февраля 2014 года подписал распоряжение об учреждении ЗАО "Южный газовый коридор" с уставным капиталом 100 млн. долларов США. Доля государства в проекте составляет 51%, SOCAR - 49%. Согласно пункту 2.1 распоряжения, финансирование государственных акций ЗАО поручено Госнефтефонду Азербайджана, владение и управление ими - министерству экономики.

В настоящее время стоимость Южного газового коридора оценивается примерно в 40 млрд. долларов, из них инвестиции в TANAP – 9,3 млрд. долларов, TAP – 6 млрд. долларов, “Шахдениз-2” и расширение Южно-Кавказского трубопровода – 23,8 млрд. долларов. Доля Азербайджана в финансировании проекта оценивается в 11,454 млрд. долларов.