 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Azer-Turk Bank объявил праздничные скидки

    Банк проводит кампанию по случаю Международного женского дня - 8 марта

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Azer-TurkBank по случаю Международного женского дня - 8 марта и праздника Новруз, проводит для клиентов специальную кампанию "Праздничные скидки".

    Об этом сообщили Report из банка.

    Так, в течение марта можно будет заказать дебетовые карты MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Business, Visa Gold или Visa Platinum независимо от срока действия со скидкой 50%.

    Желающие заказать карты могут подойти с документом, удостоверяющим личность, в отделения и филиалы банка, а также заказать карту онлайн на сайте www.azerturkbank.az.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi