Azer-Turk Bank объявил праздничные скидки

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Azer-TurkBank по случаю Международного женского дня - 8 марта и праздника Новруз, проводит для клиентов специальную кампанию "Праздничные скидки".

Об этом сообщили Report из банка.

Так, в течение марта можно будет заказать дебетовые карты MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Business, Visa Gold или Visa Platinum независимо от срока действия со скидкой 50%.

Желающие заказать карты могут подойти с документом, удостоверяющим личность, в отделения и филиалы банка, а также заказать карту онлайн на сайте www.azerturkbank.az.