​Апелляционная жалоба ОАО Bank of Azerbaijan в отношении ЦБА отклонена

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Открытого акционерного общества Bank of Azerbaijan, лицензия которого ликвидирована.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гамида Гамидова вынесено решение.

По решению суда, апелляционная жалоба ОАО Bank of Azerbaijan отклонена.

Отметим, что в январе этого года Центробанк подал в суд на ОАО Bank of Azerbaijan. ЦБА выдвинул требование о начале процедуры банкротства. Бакинский административно-экономический суд №1 удовлетворил иск. Не согласившись с решением, представитель акционеров ОАО Bank of Azerbaijan подал апелляционную жалобу.

Напомним, что в январе этого года решением Правления ЦБА была ликвидирована лицензия ОАО Bank of Azerbaijan вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления. В соответствии с требованиями ст.ст. 51 и 52 закона "О банках", с этого дня в банк назначен временный администратор.