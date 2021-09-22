Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 8%

На 1 сентября этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 33 426,7 млн манатов.

На 1 сентября этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 33 426,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,6% больше, чем на 1 сентября прошлого года.

В структуре активов 13 981,9 млн манатов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 7,8%, а доля кредитов в активах выросла - с 41,7% до 41,8%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 8,5%, до 28 613 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 16,2%, до 22 749,7 млн манатов. Из них 8 400,2 млн манатов - депозиты физических лиц, а 14 439,5 млн манатов - юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 8,1%, а средства компаний в банках - на 22,3%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 2,9% и составили 370,9 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 2,1%, составив 4 813,7 млн манатов.