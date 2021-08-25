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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 10%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 10%
Финансы
25 августа 2021 г. 11:53
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 10%

На 1 августа этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 33 млрд 668,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 10,4% больше, чем на 1 августа прошлого года.

В структуре активов банков выданные клиентам чистые кредиты составили 13 млрд 757,6 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 6,6%, а доля кредитов в активах упала с 42,3% до 40,9%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 11,8%, до 28 млрд 899,7 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 18%, до 22 млрд 849,3 млн манатов. Из них 8 млрд 439,5 млн манатов - депозиты физических лиц, а 14 млрд 409,8 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 10%, а средства компаний в банках - на 23,2%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА сократились на 2,9% и составили 371 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 2,4% и составил 4 млрд 768,4 млн манатов.

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