Акрам Гасанов: Палате следует предупредить банки

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Эксперт банковского сектора, юрист Акрам Гасанов обратился к Палате надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

Как сообщает Report, об этом проинформировал сам Гасанов.

По его словам, до сих пор банки сотрудничали с коллекторскими агентствами и пытались оправдать это тем, что коллекторы представляют их в судебном процессе и по этой причине должны получать информацию о должниках: "На самом деле коллекторы запугивают и оказывают всяческое давление на людей. Однако, как вы знаете, согласно последним поправкам в законодательство, с 1 января 2018 года на судебном процессе от имени банков могут выступать только сотрудники и адвокаты. Следовательно, информация о заемщике ни при каких обстоятельствах не может быть передана третьим лицам, включая коллекторов. Поэтому я прошу Палату предупредить об этом банки. Это, прежде всего, необходимо самим банкам. В противном случае, из-за нарушения банковской тайны они могут столкнутся с многочисленными судебными исками, а также санкциями Палаты, что в итоге приведет к материальному ущербу. И это может усугубить положение банков".

Адвокат также отметил, что коллекторы не имеют никакого права звонить заемщикам, приглашать их куда-либо и пр.: "Если вы столкнулись с такой ситуацией, пожалуйтесь в полицию. Отвечайте только на звонки из банка, ходите только в офисы банка (все это также добровольно). Если с нового года в связи с вашим долгом вам позвонит кто-либо, кто не является сотрудником банка, смело обращайтесь в суд с иском и требуйте у банка компенсацию за нарушение банковской тайны".