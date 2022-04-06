АБР: В этом году инфляция в Азербайджане составит 7%

В текущем году Азиатский банк развития прогнозирует инфляцию в Азербайджане на уровне 7%.

В текущем году Азиатский банк развития прогнозирует инфляцию в Азербайджане на уровне 7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете АБР "Перспективы развития Азии (ADO) 2022".

Согласно отчету, в будущем году темп роста потребительских цен незначительно сократится и ожидается на уровне 5,3%.

АБР в этом году ожидает инфляцию на Кавказе и Центральной Азии на уровне 8,8%, в будущем году – 7,1%. В этом и будущем году наибольшая инфляция в регионе прогнозируется в Кыргызстане (соответственно 15% и 12%), Таджикистане (15% и 10%) и Туркменистане (13% и 10%).

По результатам проведенного в Азербайджане опроса, 24% домашних хозяйств ожидают дальнейшего роста темпа инфляции.

В 2021 году среднегодовая инфляция составила 6,7%. Министерство экономики в 2022 году прогнозирует снижение среднегодовой инфляции до 4%. По оценкам Центрального банка, в 2022 году среднегодовая инфляции составит 6,6-7,1%.

В январе-феврале текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 112,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям – 117,2%, непродовольственным товарам – 106%, платным услугам населению – 110,2%.

В феврале этого года индекс потребительских цен составил 101,1% по сравнению с январем и 111,9% по сравнению с февралем прошлого года.