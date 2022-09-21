АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет

В 2023 году Азиатский банк развития (АБР) начнет работу над проектом страновой стратегии партнерства с Азербайджаном на 2024-2028 годы.

В 2023 году Азиатский банк развития (АБР) начнет работу над проектом страновой стратегии партнерства с Азербайджаном на 2024-2028 годы.

Об этом Report сказал генеральный директор банка Евгений Жуков.

"В будущем году мы также начнем работать над проектом очередной страновой стратегии партнерства с Азербайджаном на 2024-2028 годы. Этот документ, который будет готовиться в тесном сотрудничестве с правительством, определит долгосрочные приоритеты партнерства банка и Азербайджана. В целом, мы очень заинтересованы в наращивании нашей поддержки диверсификации экономики и "зеленому" переходу в стране, поскольку Азербайджан сильно зависит от углеводородного сектора - на него приходится половина доходов экономики и большая часть финансовых поступлений. Поэтому мы хотели расширить сотрудничество с правительством в этом", - сказал он.

Помимо этого, Жуков отметил, что АБР запланировал три проекта на следующий год для Азербайджана. Это ирригационный проект в Нахчыванской Автономной Республике, институциональное содействие программе экономических реформ и сочетание реформ с инвестиционной поддержкой профессионального образования и подготовки, которые, по его мнению, являются очень важными сферами для усиления экономики страны.

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