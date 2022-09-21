Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном

Сотрудничество Азербайджана с Азиатским банком развития (АБР) развивается весьма активными темпами. Помимо всего прочего, страна является не только получателем кредитов, но и донором АБР, выделившим банку около 2 миллионов долларов США. С учетом долголетн

Сотрудничество Азербайджана с Азиатским банком развития (АБР) развивается весьма активными темпами. Помимо всего прочего, страна является не только получателем кредитов, но и донором АБР, выделившим банку около 2 миллионов долларов США. С учетом долголетнего партнерства, в следующем году начнется подготовка очередной стратегии сотрудничества между Азербайджаном и АБР на 2024-2028 годы.

Report представляет эксклюзивное интервью с генеральным директором Азиатского банка Евгением Жуковым:

- Азербайджан стал одним из доноров АБР. Насколько активна страна в качестве донора? Есть ли какая-либо договоренность о расширении подобного сотрудничества?

- Азербайджан присоединился к АБР в 1999 году, и с тех пор мы оказали стране помощь в размере около 5,2 миллиарда долларов США.

В то же время, когда мы пополняли льготные кредитные ресурсы Азиатского фонда развития (ADF), были очень рады узнать, что Азербайджан выразил заинтересованность внести свой вклад в фонд, который оказывает помощь беднейшим странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Азербайджан выделил ADF около 2 миллионов долларов США.

Мы надеемся, что ваша страна продолжит свое участие во время следующего привлечения средств в ADF, переговоры о чем начнутся в следующем году. В то же время мы также продолжим традиционное сотрудничество с Азербайджаном.

АБР запланировал три проекта на следующий год для Азербайджана. Это ирригационный проект в Нахчыванской Автономной Республике, институциональное содействие программе экономических реформ и сочетание реформ с инвестиционной поддержкой профессионального образования и подготовки, которые, по нашему мнению, являются очень важными сферами для усиления экономики страны.

В будущем году мы также начнем работать над проектом очередной страновой стратегии партнерства с Азербайджаном на 2024-2028 годы. Этот документ, который будет готовиться в тесном сотрудничестве с правительством, определит долгосрочные приоритеты партнерства банка и Азербайджана.

В целом, мы очень заинтересованы в наращивании нашей поддержки диверсификации экономики и "зеленому" переходу в стране, поскольку Азербайджан сильно зависит от углеводородного сектора - на него приходится половина доходов экономики и большая часть финансовых поступлений. Поэтому мы хотели расширить сотрудничество с правительством в этом.

- АБР обладает опытом в поддержке энергетических проектов Азербайджана. Будет ли этот опыт продолжен? Заинтересованы ли вы в финансировании проекта расширения Южного газового коридора (ЮГК)?

- Несколько лет назад, по просьбе правительства, мы одобрили механизм многотраншевого финансирования для улучшения сети распределения электроэнергии в Азербайджане. Это была крупная программа стоимостью около 1 миллиарда долларов США, из которых 250 миллионов долларов США были полностью освоены.

Только в прошлом месяце АБР одобрил финансирование около 22 миллионов долларов США на проект строительства солнечной электростанции в Аляте, реализуемой компанией Masdar из ОАЭ.

Кроме того, мы работаем над некоторыми пилотными проектами в области солнечной энергетики на плавучих установках. Мы также обсудили с Азербайджаном и другими странами Центральной Азии возможные улучшения в сферах инфраструктуры, торговли, электроэнергетики и газа.

Недавно мы приняли Стратегию Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) до 2030 года. В рамках этой стратегии одной из тенденций является улучшение энергетического рынка в странах Центральной Азии. Таким образом, области, требующие улучшения, — это связи, электроэнергетика, газ и улучшение торговли в названых областях. В целом, эта программа сотрудничества включает Азербайджан, Грузию, страны Центральной Азии и Пакистан.

В настоящее время мы продолжаем изучать этот вопрос и, возможно, в следующем году у нас будет больше представлений о том, как это сотрудничество будет реализовано. Существует возможность улучшить связи внутри региона, но также есть возможности для экспорта энергоресурсов за его пределы.

Шесть или семь лет назад мы оказали финансовую поддержку Азербайджану в строительстве Южного газового коридора для доставки азербайджанского газа на европейские рынки. В то время мы выделили полмиллиарда долларов на проект, и, как вы знаете, он был успешно завершен и сейчас работает.

Мы знаем о планах правительства по расширению коридора. Что касается финансовых запросов, то до сих пор правительство к нам не обращалось по этому поводу. Если обратится, то мы рассмотрим это предложение в свете новой энергетической политики, утвержденной АБР в конце прошлого года, которая предполагает направление всех наших усилий на развитие возобновляемых источников энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- АБР уже инвестировал в первый проект по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане. Возможно ли перенаправить оставшиеся средства из "Инвестиционной программы по реконструкции сети распределения электроэнергии" стоимостью 1 миллиард долларов США, из которых использовано только 250 миллионов долларов США, на проекты по возобновляемым источникам энергии?

- Программа расширения распределительных сетей в Азербайджане завершится в декабре этого года. Но мы будем рассматривать любые возможности в стране, чтобы помочь правительству и частному сектору развивать возобновляемые источники энергии, будь то солнечная энергия, ветер или другие альтернативные источники.

- В каких сферах, помимо энергетики, заинтересован АБР в Азербайджане?

- В целом, мы уделяем большое внимание региональным связям, железнодорожным перевозкам, профессиональной подготовке и образованию. Новые приоритеты будут определены по мере разработки следующей страновой стратегии партнерства, но я предполагаю, что мы хотели бы видеть в числе приоритетов такие сферы, как энергетический переход, зеленая энергетика, изменение климата, в качестве основной части нашего партнерства с Азербайджаном.

В целом сотрудничество отличное. Вначале страна присоединилась к АБР в качестве получателя финансовых средств, но теперь она также является донором, помогая беднейшим странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во время моей поездки сюда у нас уже было несколько хороших встреч, в том числе с министром финансов. У нас также была очень продуктивная поездка в Нахчыванскую Автономную Республику. Отзывы очень положительные, и мы с нетерпением ожидаем расширения сотрудничества с Азербайджаном в соответствии с его приоритетами.