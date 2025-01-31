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АБР предоставил Азербайджану техпомощь для развития цифровых навыков в железнодорожном секторе

АБР предоставил Азербайджану техпомощь для развития цифровых навыков в железнодорожном секторе Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление технической помощи в размере 500 тысяч долларов США правительству Азербайджана для развития цифровых навыков в железнодорожном секторе.
Финансы
31 января 2025 г. 16:42
АБР предоставил Азербайджану техпомощь для развития цифровых навыков в железнодорожном секторе

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление технической помощи в размере 500 тысяч долларов США правительству Азербайджана для развития цифровых навыков в железнодорожном секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, финансирование проекта будет осуществляться на грантовой основе за счет средств Фонда электронной Азии и Партнерства в области знаний Республики Корея. Реализация проекта техпомощи запланирована на период с января 2025 года по декабрь 2026 года.

Техническая помощь станет дополнением к проекту цифровой трансформации Азербайджанских железных дорог (АЖД), утвержденному 30 сентября 2024 года.

В настоящее время программа цифрового обучения сотрудников АЖД строится по принципу спроса: департаменты ежегодно подают заявки на обучение в отдел кадров, который затем формирует соответствующий план. Около 90% обучения планируется, а оставшиеся 10% направлены на удовлетворение непредвиденных потребностей или рекомендаций руководства.

Как отмечает банк, подход АЖД к развитию цифровых навыков основан на трех ключевых направлениях: привлечение квалифицированных ИТ-специалистов извне, организация обучающих программ для действующих сотрудников (в основном с привлечением внешних подрядчиков) и найм молодых ИТ-специалистов из местных университетов и профессиональных учебных заведений.

Выделенные АБР средства помогут укрепить развитие цифровых компетенций АЖД за счет стратегического руководства, экспертных консультаций и обучения. В частности, техпомощь будет способствовать достижению двух ключевых целей проекта цифровой трансформации АЖД - полной цифровизации и интеграции ключевых бизнес-процессов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в единую систему управления данными, а также повышения ИТ-компетенций сотрудников, включая сокращение гендерного разрыва в цифровых навыках.

Кроме того, АБР обеспечит координацию обмена знаниями и лучшими практиками из стран с передовыми железнодорожными системами, что усилит способность АЖД к дальнейшей цифровой трансформации.

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