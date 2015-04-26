​Стал известен состав сборной России по триатлону на Европейские игры в Баку

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Тренерский штаб сборной России по триатлону обнародовал имена спортсменов, которые примут участие в Европейских играх 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на "Весь спорт", главный тренер сборной России по триатлону Дмитрий Бутков заявил на соревнования пять спортсменов: у мужчин на Европейских играх выступят Дмитрий Полянский и Александр Брюханков, у женщин — Александра Разарёнова, Анастасия Абросимова и Елена Данилова.

Первые в истории Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня в столице Азербайджана Баку.