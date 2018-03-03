Представители ЕОК и дирекции II Европейских игр-2019 подвели итоги визита в Минск

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В заключительный день работы Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов в Минске представители ЕОК и дирекции «II Европейских игр 2019 года» подвели итоги своего визита во время пресс-конференции.

Как сообщает Report, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин выразил признательность руководству Европейских олимпийских комитетов за экспертную помощь и всестороннюю поддержку Оргкомитета по всем направлениям. "Могу заверить, что все полученные рекомендации будут восприняты нами как прямое руководство к действию, ведь уже через несколько недель нам предстоит серьезный тест – первый из запланированных дней открытых дверей для национальных олимпийских комитетов Европы. Но самая главная рекомендация - не снижать темпов работы, ведь по мере приближения к 21 июня 2019 года задачи будут только нарастать", - заявил Катулин.

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич в свою очередь, поблагодарив белорусскую сторону за гостеприимство и продуктивность прошедшего заседания Координационной комиссии, отметил, что по своему масштабу и значимости предстоящие соревнования уступают разве что Олимпиаде: "Но если учитывать, что страны Европы завоевали порядка 50% медалей на Летних Олимпийских играх и около 70% наград – на Зимних, можно предположить, что на Европейских играх мы увидим высокие результаты и по своей спортивной составляющей, и по зрительскому интересу и объему болельщицкой аудитории".

"Есть аспекты, в работе над которыми нам следует ускорится. В первую очередь, это касается скорости принятия решений и кадрового комплектования Дирекции", - добавил он.

Председатель Координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос сообщил, что в ходе визита обсуждались вопросы медицинского и антидопингового обслуживания, транспортного обеспечения, проживания спортсменов, представителей СМИ и гостей Европейских игр, статистической отчетности и информационного обеспечения, телевизионного вещания, продвижения Игр в Беларуси и за её пределами, вопросы маркетинга и лицензирования, билетной программы и многие другие.

"Мы стремимся к тому, чтобы это масштабное спортивное событие прошло на высшем уровне, но при этом затраты Оргкомитета были бы минимальны. Не сомневаюсь, что Европейские игры станут поводом для гордости для Беларуси и её граждан", - заявил Председатель Координационной комиссии ЕОК.