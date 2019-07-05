​Победительница двух Европейских игр: Этот проект должен продолжаться

"Мне понравились Игры в Баку и в Минске".

Об этом командированному в столицу Беларуси корреспонденту Report сказал победитель II Европейских игр Жан Беленюк.

Украинский борец греко-римского вида не захотел сравнивать "Минск 2019", где завоевал медаль в весовой категории 87 кг, и "Баку 2015", где завоевал медаль в весовой категории 85 кг. По мнению Беленюка, это разные культуры, разные взгляды и разные мероприятия.

Вместе с тем, опытный спортсмен сказал, что во время обеих Игр не ускользнуло от внимания, что люди старались сделать все на высоком уровне: "У меня нет никаких претензий, все было на высоком уровне. Я за частое проведение подобных мероприятий. Они проводятся для популяризации спорта. Спорт означает здоровую молодость, здоровую нацию и здоровое мышление".

Завоевавшая золотую медаль на двух Европейских играх шведская спортсменка-борец София Маттссон полагает, что Европейские игры в Баку были организованы лучше: "В Баку вы могли видеть много атлетов из шведской команды. Я второй раз приняла участие в Европейских играх. Обе стали для меня хорошим воспоминанием и большим опытом".

30-летняя спортсменка, выигравшая в Баку в весовой категории 55 кг, а в Минске – 53 кг, выразила надежду, что проект Европейских игр продолжится: "Здесь участвуют наилучшие борцы Европы. Проведение такого соревнования каждые 4 года положительно влияет на спортсменов".

Российская дзюдоистка Ксения Чибисова подчеркнула, что первые Европейские игры получились отлично. Несмотря на то, что она проиграла в первой же встрече на "Баку 2015" и осталась без медали. Чибисова отметила, что "Минск 2019", где она завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 кг, были тоже хорошо организованы: "Первые Европейские игры были проведены прекрасно. Крайне сложно сравнивать, потому что обе были организованы хорошо. Все было идеально для спортсменов".

По словам сверстницы Маттассон Чибисовой, следует продолжить проект по проведению Европейских игр: "Потому что это очень веселое и интересное мероприятие. Перед ответственными соревнованиями подобные турниры помогают в некотором роде. Однако я не могу сказать, что проведение соревнований по дзюдо на Европейских играх на уровне чемпионата Европы увеличило конкуренцию".

Спортивный директор и пресс-секретарь федерации дзюдо Грузии Зураб Усупашвили также выделил Игры, проведенные в столице Азербайджана. По его словам, организация "Баку 2015" была на более высоком уровне: "На первых Европейских играх организаторы старались, чтобы не возникало никаких мелких проблем. Ради пропаганды Игр были созданы все условия. В Минске же имелись строгие правила".

Сотрудница "Белта" Надежда Матвеева напомнила, что ее муж, входящий в президентский пул журналистов, Владимир Матвеев участвовал на Европейских играх, проведенных в Баку 4 года назад: "Он прибыл в Азербайджан в составе белорусской делегации. Тогда президент нашей страны Александр Лукашенко тоже участвовал в церемонии открытия. Мой супруг, как журналист освещает деятельность президента. По возвращении он привез много подарков. Ему понравилась церемония открытия. Вы организовали крупномасштабную церемонию. И сейчас мы вспоминаем каждый раз".

По мнению Матвеевой, Беларусь достойно провела "Минск 2019" и смогла сохранить имидж Европейских игр: "Все получилось прекрасно, город и фан-зоны были готовы к играм, концертным программам. Мы смогли воспользоваться возникшим шансом показать нашу культуру и возможности".